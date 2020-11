Sempre elegante e di grande stile, Stefania Orlando ha fatto impazzire i fan con la sua pelliccia sintetica al Gf Vip: ma quanto costa?

Stefania Orlando è senza dubbio una delle concorrenti più amate della quinta edizione del Grande Fratello Vip, nonché tra i maggiori candidati alla vittoria finale. L’ex conduttrice di casa Rai sta di fatto dimostrando un grande carattere all’interno della casa più spiata d’Italia, stringendo amicizia con tutti e comportandosi sempre con grande stile.

Chiaramente anche per lei non sono mancati momenti di alta tensione, soprattutto con Patrizia De Blanck ed Elisabetta Gregoraci, ma in generale tutti ne apprezzano l’eleganza dei modi.

La gieffina romana è peraltro molto seguita anche per il look che sfoggia nel noto loft di Cinecittà. In molti si sono soprattutto incuriositi in merito alla pelliccia sintetica che spesso indossa, sia in casa sia in giardino. Quanto costa dunque quel preciso capo di abbigliamento sicuramente molto appariscente? La giacca color verde acceso, con un effetto maculato tra il marrone e il rosso, ha letteralmente fatto impazzire i fan del reality.

Per tale ragione molti si sono messi alla ricerca del suo possibile costo, che a dispetto di quanto si pensi non è particolarmente cara.

Look Stefania (il suo pezzo iconico)

Pelliccia sintetica Guess €299,90

Facendo delle ricerche online, alcuni utenti hanno infatti scoperto che la pelliccia indossata da Stefania Orlando al Gf Vip 5 è un pezzo firmato Guess e costa circa 300 euro.

Considerato il prezzo non propriamente proibitivo, in molti si sono dunque lanciati all’acquisto del soprabito, con l’intento di emulare l’outfit della bellissima ed elegantissima conduttrice.