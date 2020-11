Nelle scorse ore Andrea Zelletta ha svelato un nuovo segreto su Patrizia De Blanck, appena eliminata dalla Casa del Gf Vip: ecco di cosa si tratta

Qualche giorno fa, in una puntata di Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso, un ex gieffino si è trovato a commentare la recente eliminazione di Patrizia De Blanck dal Gf Vip 5. Così è venuta a galla una voce che ruota intorno alla contessa concernente il fatto che non sia solita indossare la biancheria intima.

Proprio in merito a tale confessione, la padrona di casa ha peraltro ricordato quando la nobildonna si era tolta la vestaglia restando in versione “nature” durante una diretta del suo show. In quell’occasione la regia non ebbe il tempo di censurare le immagini, così tanti telespettatori di Canale 5 videro in esclusiva le nudità dell’80enne romana.

La contessa stava senza mutande sempre dicono C H O C #GFvip — Giada (@__Giada) November 25, 2020

Tornando ad ogni modo al segreto rivelato, la scorsa notte i ragazzi si sono trovati a festeggiare il compleanno di Rosalinda. Mentre erano tutti insieme sui divani, Andrea Zelletta ha dunque lanciato la bomba su Patrizia De Blanck, ricordando: “La Contessa… non portava mai le mutande”. Pierpaolo, tra grasse risate, ha inoltre risposto: “Pensa quando tu la massaggiavi…”, suscitando ancor più grande ilarità nella Casa, che senza dubbio sente la mancanza dell’eccentrica donna.

Due ore a parlare della Contessa e del fatto che stava in casa senza mutande facendo i disgustati e poi…

Dayane: “Ciao Pattyyyyy ci manchiiiii” #gfvip pic.twitter.com/c17FWq0qpN — 𝐋𝐄𝐋𝐀 🌶 (@amalincuore) November 25, 2020