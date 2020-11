Al Grande Fratello Vip Selvaggia Roma ha fatto una drammatica confessione riguardante suo fratello.

Al Grande Fratello Vip Selvaggia Roma ha fatto un’altra pesante confessione sulla sua vita privata: il fratello avrebbe tentato di togliersi la vita.

Selvaggia Roma: il fratello depresso

Al Grande Fratello Vip Selvaggia Roma ha fatto alcune pesanti confessioni sulla sua vita privata, dal rapporto praticamente assente col padre a quello con la madre, che per amore della figlia si sarebbe sempre sacrificata.

Confessandosi con Tommaso Zorzi l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo si sarebbe lasciata sfuggire anche una rivelazione su suo fratello, che in un momento di difficoltà avrebbe persino tentato di togliersi la vita: “Il problema è che lui soffre di depressione in tutti i sensi. (…) Lui era rimasto da solo. Sai quando non vieni ascoltato, non vieni ascoltato, cerchi di lasciarti andare. Non si tratta di droga, si tratta della vita stessa.

Voleva fare quella cosa. Se ha provato ad uccidersi? Em.. è. nel modo più ovvio l’ha fatto. Stava al bagno, ha cercato di farsi dei tagli”, ha dichiarato Selvaggia durante la sua tragica confessione. Dopo aver smezzo di punzecchiare la coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, la gieffina ha cercato di mostrare di più se stessa ai concorrenti del reality show lasciando trapelare anche la sua vita complicata e l’infanzia difficile.

I concorrenti sembrano aver apprezzato questo lato di Selvaggia, ma solo nei giorni scorsi Giulia Salemi, Dayane Mello e Adua Del Vesco hanno deciso di farle uno scherzo finito decisamente male.