Gf Vip: Dayane Mello mette in guardia Rosalinda su Stefania Orlando: “Vuole farti il lavaggio del cervello”.

Nel corso dei settanta giorni di Grande Fratello Vip, sono nati tanti rapporti di amicizia tra gli inquilini che abitano le mura della casa di Cinecittà. Uno dei rapporti che sembra essere più puro e sincero è quello di Dayane Mello e Rosalinda.

Per l’ attrice siciliana non sono giorni semplici questi. Sono in tanti, infatti, che attaccano Rosalinda per il suo carattere, definendola priva di carattere e senza coraggio. Tutto è partito dall’imitazione che ha fatto dell’attrice Selvaggia Roma. L’influencer romana, infatti, ha posto l’accento sul lato insicuro della Cannavó. Proprio per questo motivo, la ragazza ha deciso di voler trascorrere qualche ora con la sua amica Dayane Mello, con la quale si è sfogata e ha raccontato tutte le sue debolezze.

“Sono stanca, mi sono rotta proprio i cog***ni. Io sono insofferente del fatto che non sentirsi capita è brutto. Devo stare altro tempo con un giudizio delle persone non bello, non dico di tutti”. L’attenzione è poi caduta su Stefania Orlando.

Dayane Mello su Stefania Orlando

Nel corso della settimana, Rosalinda ha trascorso molto tempo con Dayane Mello. Questo, però, ha insospettito proprio la modella brasiliana, che ha cercato di mettere in guardia l’amica.

“Qui dentro sei una persona vera e vogliono farti il lavaggio del cervello. Io no so come tu riesci a dare 10 minuti del tuo tempo ad una persona che cerca di farti il lavaggio del cervello. Se permetti che questa cosa succede, cadi nella trappola. Avevi un’energia pazzesca ieri e sei stata 10 minuti con lei e ti ha rovinato tutta la giornata. Non devi permettere che ti facciano questo”.

Insomma, tira un’aria pesante nella casa del Grande Fratello Vip.