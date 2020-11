Ascolti tv 28 novembre: il successo di Tu si que vales

La finale di Tu si Que Vales è riuscita a battere tutti gli altri programmi nella serata del 28 novembre.

Gli ascolti tv della prima serata del 28 novembre sono andati bene, ma la sfida di share è stata vinta da un solo programma. Nonostante l’ottima programmazione dei vari canali, la finale di Tu si Que Vales era davvero molto attesa, perché finalmente si è scoperto il vincitore.

Canale5 ha vinto ufficialmente la gara di share.

Ascolti tv 28 novembre

La prima serata di sabato 28 novembre è stata conquistata da Canale5, che ha mandato in onda la tanto attesa finalissima di Tu si Que Vales, in cui è stato decretato il vincitore assoluto di questa settima edizione. Il programma ha conquistato 6.165.000 telespettatori, per uno share totale del 33,1%. Rai1 si è aggiudicato il secondo posto, mandando in onda AD10S Diego, uno speciale dedicato a Diego Armando Maradona, che ha tenuto incollati allo schermo 2.191.000 telespettatori, per uno share complessivo dell’8.5%.

Su Rai2 è andato in onda Criminal Minds, con 1.291.000 telespettatori, per uno share del 4,6%. Sapiens-Un solo pianeta, su Rai3, ha conquistato 1.528.000 telespettatori, per uno share del 6.6%.

Rete4 ha mandato in onda il film The Bourne-Legacy, che ha conquistato 931.000 telespettatori, per uno share del 3.8%. Su Italia1 è andato in onda La Bella e La Bestia, che è stato scelto da 1.564.000 telespettatori, per un totale di share del 6%.

Per quanto riguarda le reti minori, su La7 è andato in onda Un colpo perfetto, guardato da 676.000 telespettatori, per uno share del 2,6%. Su Tv8 è andato in onda Un Natale da favola, con 486.000 telespettatori, per uno share dell’1.8%. Il delitto di Avetrana, sul Nove, è stato visto da 505.000 spettatori, per uno share del 2.1%.