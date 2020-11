AD10S Diego, speciale di Rai1 per Maradona

Questa sera, 28 novembre 2020, andrà in onda uno speciale interamente dedicato a Diego Armando Maradona.

AD10S Diego è uno speciale dedicato a Diego Armando Maradona, che andrà in onda nella prima serata di sabato 28 novembre 2020 su Rai1. Si tratta di una raccolta delle più belle immagini che la Rai ha mandato in onda nel corso degli anni e che lo hanno visto protagonista, con diverse testimonianze di chi lo ha conosciuto.

Speciale per Maradona su Rai1

Dopo I Soliti Ignoti di Amadeus, alle ore 22, andrà in onda una piccola maratona di ricordi dedicati al fuoriclasse del calcio, che è stato un vero campione ma anche un uomo controverso e molto discusso. Una prima serata di Rai1 molto particolare, che si scontrerà con la tanto attesa finale di Tu Si Que Vales su Canale5. Ermanno Labianca e Luca Rea hanno selezionato i goal più belli, i tour nelle città, l’attaccamento a Napoli e alla gente comune, e il rapporto con i più grandi campioni del calcio.

“AD10S Diego” vuole essere un percorso di vita in compagnia di coloro che lo hanno amato in campo e fuori e anche di coloro che non hanno condiviso i suoi eccessi.

Ci saranno anche dei momenti dedicati al lavoro di grandi registri e maestri del cinema. Tanti avrebbero voluto ritrarlo in scena ma in pochi ci sono riusciti davvero. Rai3 ha mandato in onda il documentario sulla vita di Maradona di Asif Kapadia, spostando lo show di Massimo Ranieri, e da omaggiare è il lavoro Maradona by Kusturica del regista Emir Kusturica, che ha sostenuto che “il mondo ha perso l’ultimo personaggio“.

“Nessun altro, cosa potrei dire di Cristiano Ronaldo? È perfetto, guadagna una montagna di soldi, ma dov’è la personalità? Che storie ci potrebbe raccontare? Nessuna” ha precisato.