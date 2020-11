Paolo Brosio è stato tradito dalla giovanissima fidanzata? In diretta tv il giornalista non si lascia intimorire e la bacia difronte a tutti.

Dopo il presunto tradimento, Paolo Brosio ha avuto modo di confrontarsi con la sua nuova fiamma, Marialaura De Vitis, e l’uomo che l’avrebbe baciata a Live – Non è la D’Urso.

Paolo Brosio tradito? I dettagli

A Live – Non è la D’Urso Paolo Brosio e la sua nuova giovanissima fidanzata, Marialaura De Vitis, hanno avuto un acceso scontro con un imprenditore di nome Diego che sosterrebbe di avere le prove che i sentimenti della ragazza per il giornalista non siano veri, a partire da un bacio che loro due si sarebbero scambiati l’ultima volta che si sono visti.

La relazione tra Brosio e la giovane modella è iniziata ad agosto e per il momento entrambi hanno ammesso che tra loro ci sarebbe “un sentimento” ma non hanno parlato di un vero e proprio fidanzamento.

“Ci siamo baciati, assolutatamente si e mi sembra strano che non ti ricordi, perhé è difficile scordarsi un bacio. Sto scoprendo una dote di te che non conoscevo, la recitazione, sei una bravissima attrice. Non so cosa sappia Paolo”, ha detto l’uomo a Live – Non è la D’Urso sostenendo la sua versione.

Marialaura De Vitis ha replicato e Brosio ha addirittura preso le sue difese affermando in diretta tv: “Un galantuomo bacia e sta zitto”. Proprio dicendo queste parole il giornalista ha stampato un bacio appassionato sulle labbra della giovane fidanzata, che evidentemente per lui non avrebbe nulla da farsi perdonare. Come andrà a finire tra i due?