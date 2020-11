Sophia Loren ha fatto il pieno di like indossando una pelliccia vegan firmata Stella McCartney.

Sui social uno scatto di Sophia Loren con una pelliccia vegan ha fatto il pieno di like: a ringraziarla c’ha pensato Stella McCartney, che le ha inviato in regalo il prezioso capo d’abbigliamento.

Sophia Loren: la pelliccia vegan

Sui social ha fatto il pieno di like uno scatto della diva Sophia Loren con addosso una pelliccia firmata Stella McCartney e realizzata senza usare pelo e pelli animali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stella McCartney (@stellamccartney)

“Sono onorata che una donna iconica, elegante, chic e kick-ass come Sophia Loren abbia aperto la sua mente e il suo cuore alla pelliccia vegan, per la prima volta in assoluto a base biologica e cruelty-free”, ha scritto via social la famosa stilista, onorata del fatto che il suo capo d’abbigliamento fosse indossato dall’attrice.

L’attrice 86enne ha recentemente confessato che il suo unico rimpianto sarebbe quello di non aver mai indossato l’abito bianco: “Penso di aver raggiunto una vita serena. Ho tutto quello che ho sempre desiderato, che è una famiglia meravigliosa con bellissimi bambini e bellissimi nipoti. L’unica cosa di cui mi pento un po’ è di non essermi mai sposata con un abito bianco. Quello era il sogno della mia vita, che è ancora dentro di me”, ha dichiarato.

Dal 1967 Sophia Loren è stata sposata con il produttore cinematografico Carlo Ponti (fino al 2007, anno della sua scomparsa) da cui ha avuto i due figli Carlo ed Edoardo.