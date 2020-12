Tra le concorrenti più trendy del Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi ha sfoggiato il must-have del cardigan crop corto con un dettaglio lussuoso

A due anni di distanza dalla sua prima esperienza, Giulia Salemi è tornata in grande stile nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Nonostante sia entrata dall’ambita porta rossa solo poche settimane fa, la popolare influencer ha infatti già trovato il modo di non passare inosservata.

Allontanando ogni possibile flirt che Alfonso Signorini cerca di affibbiarle ogni volta, l’ex concorrente di Pechino Express ha di fatto dimostrato di essere una tra le inquiline più trendy della magione di Cinecittà.

Nella 22a puntata di lunedì 30 novembre, Giulia Salemi ha per esempio sfoggiato un coloratissimo look con minigonna e cardigan crop. Se nelle scorse settimane aveva puntato su mini abiti, sempre decisamente super sexy, ecco che nell’ultima diretta ha preferito un completo color block. La blogger italo-persiana ha dunque abbinato dei colori a contrasto, con una minigonna fucsia di Isabelle Blanche e uno dei maggiori must-have di stagione, ossia il cardigan crop.

Si tratta per la precisione di un modello in lana mohair a firma di Rebel Girl, che ha un solo bottone al centro. Sotto al capo, la bella modella indossava solamente il reggiseno, lasciando dunque la pancia scoperta. Ma qual è il costo di questi due capi così glamour? Il primo è venduto a 135 euro sul sito ufficiale del marchio, mentre il secondo a poco più di 100 euro, pur se disponibile solo in colorazione celeste.

A completare la mise, Giulia ha infine scelto un paio di décolleté col tacco a spillo di metallo firmati Casadei, nel modello nude Blade da 575 euro.