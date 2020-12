Dopo lo scontro tra Elisabetta e Giulia al Gf Vip, Rosalinda ha aspramente commentato il comportamento della showgirl calabrese

Era ormai notte fonda quando nella Casa del Grande Fratello Vip è esploso un nuovo scontro tra i concorrenti del reality. Subito dopo la diretta del 30 novembre 2020 e prima di andare a letto, ecco infatti che Rosalinda Cannavò si è duramente confrontata con Elisabetta Gregoraci in merito alla discussione avuta in puntata con Giulia Salemi.

Secondo l’ex volto della Ares, difatti, la showgirl calabrese non avrebbe tenuto un comportamento rispettoso verso la coinquilina, precisando come non sia arrivato “un bel messaggio” dopo le cose da lei affermate.

Rosalinda si scaglia contro la Gregoraci

L’ex Adua Del Vesco ha poi sottolineato il peso delle accuse della Gregoraci nei confronti di Giulia, facendola sostanzialmente passare per “una poco di buono”. A quel punto l’ex moglie di Flavio Briatore, ancora parecchio innervosita, ha esortato l’attrice a non giudicare, non essendo lei la diretta interessata.

I toni fra le due compagne di avventura si sono poi fatti sempre più accesi, finché Elisabetta, con voce nervosa, ha messo alle strette Rosalinda.

“Vorrei vedere se una scrivesse messaggi a Giuliano”, ha di fatto commentato la presentatrice. La 28enne ha però subito replicato con decisione: “Anche se fosse, in quel periodo tu e Flavio non stavate insieme”. L’opinione della Cannavò è infatti quella che la reazione della showgirl sia apparsa eccessiva e immotivata, dimostrando come nella Casa parecchi equilibri siano tornati a vacillare.

Nel mentre, anche la stessa Giulia Salemi si è nuovamente sfogata contro la 40enne, rivelando di sapere delle cose inedite su di lei.