Durante la notte Giulia Salemi è tornata a commentare il comportamento di Elisabetta Gregoraci rivelando di sapere delle cose sulla presentatrice

Elisabetta Gregoraci ha ammesso di essere un po’ gelosa di Giulia Salemi durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 5 del 30 novembre 2020. Nel corso della puntata, le due donne hanno dunque avuto modo di confrontarsi nuovamente, mentre la milanese Power ha sostenuto di sapere molte cose sulla sua coinquilina.

Finita dunque la trasmissione, durante la notte la Salemi si è appartata in giardino con Giacomo Urtis e Selvaggia Roma continuando sostanzialmente a lamentarsi dell’ex di Flavio Briatore.

Giulia: “Lei è una di una lunga serie di persone che in questi anni mi hanno fatta sentire inferiore. Mi fa ridere che da una battuta come “snobettina” tu l’hai rigirata e mi stai accusando delle peggio cose”. Giulia siamo con te #GFVIP pic.twitter.com/jK5XCufxwA — 👼🏻davide👼🏻 (@monachindavide) December 1, 2020

“Lei è una della persone che in questi anni mi hanno fatta sentire inferiore.

Se devo essere onesta, è questa la verità… Lei si è incattivita”, ha precisato di fatto l’ex fiamma di Francesco Monte. “Siamo tutti del giro e sentiamo persone, cose, voci. Inoltre siamo entrate dopo e abbiamo visto tutto quello che hanno detto nei salotti. Flirt, battiti, letterine, aerei, nomi in codice… Di cosa stiamo parlando? Eppure io sono stata zitta per rispetto. Non giudico e non voglio essere giudicata”.

Vedere Giulia stare male ci spezza il cuore, ma siamo tranquille perchè sappiamo la verità. NOI la sosterremo con tutto l’amore di cui ha bisogno e che nessuno è in grado di darle, presi da certe dinamiche. Noi osserviamo, non siamo abituati a giudicare. #GFVIP #giuliasalemi pic.twitter.com/mvZ0yqX31i — TEAM SALEMI OFFICIAL (@teamsalemioff) December 1, 2020

Insomma, quello che non va proprio giù all’influencer italo-persiana è che la Gregoraci passi per una vittima. Nel mentre sui social sono moltissimi i fan schieratisi dalla sua parte.