Nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato un look decisamente raffinato: il costo di abito e accessori

Il Grande Fratello Vip 5 è certamente entrato nel pieno della sua storia televisiva, anzi è pronto addirittura a superarla estendendosi ben oltre la data prestabilita. Come ormai tutti sappiamo, infatti, il popolare reality show di Canale 5 verrà prolungato fino all’8 febbraio 2021.

Pertanto vedremo l’ingresso di nuovi concorrenti, ma anche l’eventuale ritiro di quelli attuali che non se la sentono di continuare per altri due mesi. Una delle Vip che quasi sicuramente non porterà avanti la propria avventura è Elisabetta Gregoraci, che senza dubbio ha già tuttavia regalato molte emozioni agli spettatori da casa.

Al centro dell’attenzione soprattutto per la sua liaison con l’ex Velino Pierpaolo Pretelli, la showgirl è stata spesso commentata anche per i ricercati outfit sfoggiati in puntata.

Nell’ultima diretta andata in onda il 30 novembre 2020, l’ex moglie di Flavio Briatore ha indossato una mise che non è certo passata inosservata. Svelata in anteprima su Twitter da Manuel Di Gioia, sulla presentatrice di Battiti Live abbiamo dunque visto un bell’abito nero firmato Elisabetta Franchi del valore di circa 460 euro. La gieffina indossava inoltre dei sandali Gucci dal costo di circa 650 euro.

I tanti ammiratori della bella showgirl hanno pertanto ricevuto una nuova ispirazione per un outfit elegante e alla moda. Per sapere quale altro look ci proporrà la Gregoraci non resta che seguire il programma condotto sempre magistralmente da Alfonso Signorini.