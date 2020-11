Gf Vip, Elisabetta a cavalcioni su Pretelli: caos a Mediaset

Il Codacons ha chiesto che Alfonso Signorini prenda provvedimenti contro gli atteggiamenti intimi di Elisabetta e Pierpaolo al GF Vip.

Hanno fatto il giro del web alcune immagini in cui Elisabetta Gregoraci – attuale concorrente del GF Vip – si è messa a cavalcioni su Pierpaolo Pretelli, a cui ha anche dato un bacio mentre giocavano al gioco della bottiglia. Il Codacons è intervenuto sulla questione.

Elisabetta e Pretelli: l’annuncio del Codacons

In tanti non hanno gradito le immagini compromettenti di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al GF Vip, trovandole troppo spinte rispetto alla fascia oraria in cui sono state trasmesse. Dopo Selvaggia Roma – che ha accusato la showgirl di aver accettato simili pose senza però aver mai acconsentito a una liaison con Pretelli – anche il Codacons si è espresso negativamente sulla vicenda chiedendo al conduttore Alfonso Signorini di prendere provvedimenti: “Chiediamo la presenza di un nostro rappresentante in ogni puntata, in modo da poter intervenire subito se il limite viene superato.

Nel caso in cui non fosse possibile, chiediamo che Signorini intervenga subito, senza riderci su”, ha fatto sapere il Codacons con un comunicato.

Molto presto Elisabetta Gregoraci lascerà la casa del GF Vip e per quanto riguarda Pierpaolo, benché lui le abbia confessato più volte i suoi sentimenti, la showgirl ha sempre affermato di non voler iniziare alcuna liaison all’interno del programma. I due verranno messi a parte della polemica generata in rete a causa della loro estrema vicinanza al GF Vip? I fan sono in attesa di saperne di più e ormai sono arresi al fatto che la showgirl lascerà definitivamente la casa di Cinecittà.