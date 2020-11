Il viaggio di Briatore col figlio Nathan Falco a Dubai è il gossip del momento: le rivelazioni che coinvolgono anche la Gregoraci

Da qualche giorno il viaggio a Dubai di Flavio Briatore e del figlio Nathan Falco è diventato un argomento di accesa discussione sul web. Le foto della vacanza pubblicate dall’imprenditore su Instagram hanno difatti scatenato le voci più disparate, coinvolgendo anche l’ex moglie Elisabetta Gregoraci, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Se Briatore ha chiarito le motivazioni della fuga in Medio Oriente legate a esigenze lavorative, il gossip ha tuttavia preso il sopravvento. Secondo infatti una precisa dichiarazione di Gabriele Parpiglia, la verità sarebbe un’altra. Il figlio della coppia sarebbe di fatto stato presa di mira a scuola proprio per via della partecipazione della madre al reality di Canale 5.

Con un post chiarificatore pubblicato sui social, dal canto suo Briatore ha smentito che Nathan Falco sia stato oggetto di pettegolezzi e prese in giro di tal fatta. Quale sarà la versione reale? Quel che è certo è che la Gregoraci sembra ormai certa di lasciare il Grande Fratello proprio perché desiderosa di rivedere il figlio.