Ora che sta per abbandonare la casa del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci è tornata a scagliarsi contro Giulia Salemi a proposito della vacanza che avrebbero trascorso in Sardegna e dove a suo avviso Giulia avrebbe fatto di tutto per non pagare.

Elisabetta contro Giulia: i retroscena

Nei giorni scorsi al GF Vip Elisabetta Gregoraci ha lasciato intendere che Giulia Salemi – durante una vacanza in Costa Smeralda – avesse fatto la carina con il suo ex marito, Flavio Briatore, inviandogli messaggi e facendo numerose telefonate al fine di non “pagare” la vacanza. Stavolta la showgirl ci è andata giù ancora più pesante, e sfogandosi con gli altri concorrenti ha detto: “Cosa vi devo dire? Che chiamava 100 volte.

Lei non voleva pagare le cene, non voleva pagare il pernottamento, che le faceva… Questo dovevo dire? Diciamo che l’ho fatto capire.”

Giulia Salemi ha replicato alle accuse dell’ex moglie di Briatore dandole della “snob”, frase per cui la stessa Gregoraci ha risposto: “Io snob? No, quando parlo con le persone ci sono quelle con cui ho più affinità e altre con cui ne ho meno. (…) Ho visto certi messaggi.

Poi ci sono state delle telefonate in casa. Mentre eravamo in casa noi 3 e questa chiamava. Capisci, ci sono state delle cose che non sto nemmeno a raccontare. Non può fare finta di niente”, ha continuato. A causa del prolungamento del programma fino a febbraio Elisabetta Gregoraci ha dichiarato che lascerà la casa nelle prossime ore. I concorrenti nel frattempo si sono divisi prendendo le sue difese o quelle di Giulia, e per il momento sembra che le due siano ai ferri corti.

Si chiariranno prima che la showgirl lasci il reality show?