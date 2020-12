Chiara Ferragni ha svelato per sbaglio il nome della sua seconda figlia? Fedez è intervenuto chiarendo la vicenda.

In tanti sui social hanno creduto che Chiara Ferragni avesse rivelato per sbaglio il nome di quella che sarà la sua seconda figlia. Il marito Fedez è intervenuto chiarendo la vicenda.

Chiara Ferragni: il nome della figlia

Mentre Chiara Ferragni era intenta a giocare col piccolo Leone al bambino è caduta la sua bambola e lei ha detto “Povera Rachele”.

In tanti hanno dunque creduto che Rachele fosse il nome della nuova sorellina in arrivo del piccolo Leone, notizia presto smentita da Fedez a mezzo social: “Rachele è il nome della bambola di Leo, non della sorellina”, ha dichiarato il rapper dopo che in tanti gli hanno chiesto se davvero Rachele fosse il nome della seconda figlia. “La sorellina si chiamerà Gennara”, ha scherzato il rapper, che con sua moglie Chiara Ferragni ha deciso di non svelare il nome della bambina fino a quando non sarà nata.

La piccola è attesa per metà marzo e a differenza del fratello maggiore nascerà in Italia. A causa dell’emergenza Coronavirus infatti i Ferragnez hanno preferito non viaggiare e restare accanto alla famiglia (così da avere anche un po’ d’aiuto col piccolo Leone quando la bambina sarà nata). La coppia ha annunciato la gravidanza con un tenero scatto via social e Chiara Ferragni non perde occasione per aggiornare i fan sugli ultimi sviluppi.

I fan sono in attesa di scoprire quale sarà il nome scelto dalla coppia per la bambina in arrivo, ma al momento sui social tutto tace a proposito della questione.