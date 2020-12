Verissimo, Gerry Scotti in lacrime: “Veronica non ce l’ha fatta”

Gerry Scotti ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha raccontato della sua esperienza con il Coronavirus.

Durante la trasmissione Verissimo in onda su Canale 5 Gerry Scotti ospite di Silvia Toffanin ha raccontato con tono emozionato la sua esperienza durante il periodo di positività al Coronavirus. In particolare nel periodo in cui è stato ricoverato nel reparto covid ha parlato di come tra i vari pazienti presenti lui fosse il più sano di tutti.

Eppure anche in questo periodo di difficoltà il noto conduttore non ha mancato di evidenziare come in questi momenti sia importante reagire e non rimanere inermi davanti alla situazione. Al termine dell’intervista Gerry Scotti non ha mancato di raccontare Veronica Franco la ragazza deceduta in seguito a gravi complicazioni della leucemia e che aveva stupito tutti cantando l’Hallelujah di Leonard Cohen durante la trasmissione Tu si que vales. Di lei ha detto in lacrime: “Se fosse riuscita ad arrivare alla finale, avrebbe vinto”.

