Gerry Scotti, che aveva annunciato via social di essere risultato positivo al Coronavirus, ha finalmente annunciato di aver fatto ritorno a casa dopo esser stato ricoverato in ospedale.

Gerry Scotti come sta

Dopo aver annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus, Gerry Scotti era sparito dal radar dei social.

Le condizioni di salute del celebre conduttore sarebbero peggiorate fino a rendere necessario il suo immediato ricovero in ospedale, e infatti anche per questo avrebbe smesso di fornire sue notizie ai fan sui social. Domenica 15 novembre è stata l’amica Mara Venier a confessare per prima la notizia delle sue dimissioni dell’ospedale, e a seguire la conferma è giunta dallo stesso conduttore, che via social ha scritto in un suo post: “A casa, finalmente.

Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me. Un abbraccio a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza: non vi dimenticherò.”

In tanti gli hanno mostrato il loro entusiasmo via social dopo la preoccupazione degli ultimi giorni, dopo che il conduttore aveva smesso di fornire sue notizie. Come lui anche i colleghi Alessandro Cattelan e Carlo Conti sono risultati positivi al virus nei giorni scorsi. Conti, dopo alcuni giorni in ospedale, ha potuto finalmente fare ritorno a casa e trascorrere il resto della quarantena in isolamento domiciliare (in attesa del tampone negativo).