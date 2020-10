Il famoso conduttore tv Gerry Scotti è risultato positivo al coronavirus. L'annuncio sui social: "Volevo essere io a dirvelo".

Gerry Scotti è risultato positivo al coronavirus e al momento si trova “a casa, sotto controllo medico“. Non sarebbe stato dunque necessario un ricovero in ospedale. A darne l’annuncio è stato lo stesso conduttore, tramite un post sul suo profilo Instagram: “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il Covid-19.

Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”.

Gerry Scotti positivo: le prime indiscrezioni

Voci su un possibile caso di positività tra i presentatori Mediaset avevano iniziato a circolare già nella mattinata.

A lanciare l’indiscrezione è stato Roberto D’Agostino, secondo cui “lo avrebbe preso in famiglia e non negli studi di rete”. Dagospia, però, non ha svelato l’identità del conduttore, concludendo con un interrogativo – “Di chi si tratta?” – che ha subito fatto scattare il “toto-nome” sui social.

Una notizia che arriva a pochi giorni da un altro annuncio che visto protagonista Gerry Scotti. Ospite di Silvia Toffanin, il conduttore ha rivelato che “per voi resterò sempre lo zio Gerry, ma tra poco in famiglia sarò nonno“.

La moglie del figlio Edoardo, infatti, aspetta un bambino e il presentatore non vede l’ora di seguire l’esempio dei “miei amici” che si sono “rimbambiti quando hanno vissuto questa esperienza”.