Tommaso Zorzi ha confessato al GF Vip di essere innamorato di Francesco Oppini, che via social ha commentato la notizia.

Al Grande Fratello Vip, dopo l’uscita del suo miglior amico Francesco Oppini dal programma, Tommaso Zorzi ha ammesso di essere innamorato di lui. La confessione ha ben presto suscitato la reazione dello stesso figlio di Alba Parietti.

Tommaso Zorzi innamorato di Oppini

Come molti avevano ipotizzato nelle scorse settimane, Tommaso Zorzi si è preso una vera e propria cotta per il suo amico Francesco Oppini, concorrente – fino a pochi giorni fa – del Grande Fratello Vip. Il figlio di Alba Parietti, eterosessuale e felicemente fidanzato con Cristina Tomasini (per cui ha deciso di lasciare il reality show), per il momento non ha commentato in prima persona la rivelazione fatta dall’amico, ma sui social ha condiviso il commento di un fan cercando di “sdrammatizzare” la situazione:

A seguire Oppini ha postato nelle sue stories la frase indirizzata a Zorzi: “Mi manchi amico”, segno che il suo affetto per Zorzi sarebbe immutato. In tanti si chiedono se presto o tardi a Francesco verrà concesso di tornare nella casa del GF Vip per un chiarimento con Tommaso, che nel frattempo ha affermato di non essere preoccupato per come lui possa aver preso la notizia quanto piuttosto per le ripercussioni esterne: “Ti preoccupa il fatto che la vostra amicizia possa in qualche modo essere turbata da questa rivelazione?”, ha chiesto all’influencer Stefania Orlando, e Zorzi ha prontamente risposto: “Questo non mi preoccupa perché se così fosse meglio perderlo che trovarlo.

E’ una cosa dell’ultimo periodo, la mia paura non è la sua reazione, ma tutta la situazione intorno. Comunque non so nemmeno come definirlo, è una passione. Mi piaceva molto.” Francesco commenterà quanto affermato da quello che è stato sicuramente il suo legame più importante nella casa del reality show?