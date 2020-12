Amadeus e sua moglie, Giovanna Civitillo, hanno svelato come reagirebbero nel caso di un ipotetico tradimento.

Amadeus e sua moglie, Giovanna Civitillo, hanno risposto via social ad alcune domande della conduttrice Paola Perego in merito al tradimento. I due, più innamorati che mai, hanno spiegato come affronterebbero la questione.

Amadeus e Giovanna: il tradimento

Più innamorati e felici che mai Amadeus e Giovanna Civitillo sono sposati dal 2009 (e nel 2019 hanno rinnovato le loro promesse anche con una cerimonia in chiesa).

La coppia ha basato il proprio rapporto sulla sincerità e il rispetto reciproco e in merito a un ipotetico tradimento entrambi si sono detti poco inclini al perdono: “Tanto lo scoprirei da solo”, ha detto Amadeus preoccupato non appena la domanda in merito alla questione gli è stata posta da Paola Perego via social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Perego (@paolaperego17)

Giovanna Civitillo invece ha sostenuto che se scoprisse di essere tradita dal marito (con cui ha avuto il figlio José Alberto nel 2009) non esiterebbe a fargli trovare le valigie pronte fuori di casa: “Con tanto amore e tanto dispiacere ti preparerei le valigie e ti metterei fuori alla porta!”, ha assicurato. Prima di conoscere Giovanna Amadeus è stato sposato con Marisa Di Martino, da cui ha avuto sua figlia Alice nel 1997.

Oggi la figlia maggiore del conduttore è molto legata anche a Giovanna, con cui è stata paparazzata a fare shopping insieme. Il testimone di nozze di Amadeus è stato il suo storico amico Fiorello, con cui ha deciso di condurre insieme il Festival di Sanremo.