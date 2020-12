Gf Vip: Elisabetta Gregoraci rivede suo figlio Nathan Falco

Gf Vip: Elisabetta Gregoraci riabbraccia il figlio Nathan e fanno l’albero di Natale.

Aria di festa per Elisabetta Gregoraci. La conduttrice e attrice calabrese, dopo aver lasciato, la scorsa settimana, la casa del Grande Fratello Vip 5, è finalmente tornata da suo figlio. È stata proprio la lontananza dal piccolo Nathan Falco che ha spinto Elisabetta a lasciare il reality di Canale 5 e non andare avanti per altri due mesi nel gioco.

Ora, tornata nella sua vera casa, avrà tutto il tempo di godersi gli affetti più cari e, appunto, il figlio. Come i ben informati sanno, Elisabetta era reclusa nella casa di Cinecittà dallo scorso settembre. Insomma, dopo più di tre mesi, l’amore e i sentimenti hanno preso il sopravvento e, l’ex moglie di Flavio Briatore, ha preferito seguire il cuore. Proprio negli ultimi giorni si è dedicata ad addobbare la casa per il natale.

Insieme a Nathan ha fatto l’albero.

La storia di Pierpaolo e Elisabetta

Nel corso di queste settimane, Nathan, è stato in viaggio di lavoro con papà Flavio Briatore, ha imparato a fare cappuccini in un locale del padre, si è divertito nel deserto ma ha sempre seguito la scuola. Intanto nella casa del Grande Fratello Vip, Pierpaolo pensa ancora alla “sua” Elisabetta. Il modello ed ex velino di Striscia la Notizia, infatti, non ha mai nascosto di provare una forte attrazione per la calabrese.

I due, nel corso della puntata del 7 dicembre 2020, si sono lasciati con la promessa di rivedersi una volta finita l’esperienza di Pierpaolo nella casa. Chissà se Elisabetta non possa fargli qualche sorpresa nel corso di queste settimane.