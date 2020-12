Luca Onestini si è scagliato contro Cristiano Malgioglio, che al GF Vip ha ammesso di non ricordare il nome di Ivana Mrazova.

Luca Onestini non ha affatto gradito un commento che Cristiano Malgioglio ha fatto il GF Vip 5 a proposito della sua fidanzata, Ivana Mrazova, di cui il paroliere non avrebbe ricordato il nome.

Luca Onestini contro Cristiano Malgioglio

Malgioglio è approdato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip ma com’è noto il paroliere più famoso della TV era già stato all’interno del reality show, e all’epoca tra i suoi coinquilini vi sono stati proprio Luca Onestini e Ivana Mrazova.

A proposito della modella Malgioglio ha dichiarato di non ricordare il nome, e per tutto il tempo parlando di lei e degli altri inquilini della precedente edizione del reality show (quella del 2018, a cui lui ha partecipato) ha usato nomignoli spiritosi e vezzeggiativi. Luca Onestini non ha affatto gradito la questione, e non ha mancato di farlo notare via social: “Malgioglio fa finta di non ricordarsi di Ivana? ”, ha scritto nelle sue stories il modello, e ha aggiunto: “Ricordategli che è la persona che lo ha eliminato dal GF Vip con il 76% dei voti.

Lei in finale, lui fuori”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @ivana_luca_onelove

Cristiano Malgioglio replicherà alle parole di Luca sul suo conto? Onestini e Ivana Mrazova si erano conosciuti proprio durante quella edizione del GF Vip, e oggi i due stanno ancora insieme (e sembrano essere più innamorati che mai).

La modella per il momento non ha commentato l’episodio, ma non è detto che non lo faccia in futuro, e in tanti sui fan non vedono l’ora di sapere se la vicenda avrà un seguito.