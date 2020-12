X Factor, l’addio di Cattelan: “Andrete avanti lo stesso”

Durante la finale della 14esima edizione di X Factor Alessandro Cattelan ha annunciato il suo addio allo show.

Durante la finale della 14esima edizione di X Factor Alessandro Cattelan ha annunciato il suo addio allo show dopo 10 anni di conduzione. Il conduttore ha annunciato che per lui è arrivato il momento di fare nuove esperienze.

Cattelan: l’addio a X Factor

Ha generato grande commozione e grande dispiacere l’addio di Alessandro Cattelan a X Factor, annunciato durante la finale della 14esima edizione dello show. La voce circolava già da alcune settimane e ha trovato conferma nelle parole del conduttore, che in diretta tv ha affermato: “I giorni non erano giorni, erano pagine di un libro che stava arrivando alla fine. Un libro che mi è piaciuto. […] Mi sono reso conto che non sto lasciando un programma, ma sta finendo un’epoca per me.

Sta finendo un pezzo della mia vita. Se avete seguito X Factor dall’inizio è finito anche un pezzo della vostra vita”. Il pubblico è esploso in un fragoroso applauso e Mika ed Hell Raton si sono commossi per le parole del conduttore. A seguire sono state trasmesse alcune immagini della sua decennale carriera a X Factor, arrivata all’epilogo durante questa 14esima edizione. In tanti sui social hanno scritto messaggi commossi per l’addio al conduttore, che ha annunciato di essere pronto a lanciarsi in nuove esperienze.

“Ho conosciuto persone fantastiche che mi sono state vicino. So che probabilmente li metterò in difficoltà, ma andrete avanti lo stesso. Per me è il momento di voltare pagina e andare avanti”, ha dichiarato Cattelan durante il suo addio al programma.