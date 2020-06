E poi c’è Cattelan chiude? Le parole d’addio del conduttore

Alessandro Cattelan ha detto addio per sempre a E poi c'è Cattelan? Il messaggio spuntato sui social preoccupa i fan.

In occasione dell’ultima puntata stagionale di E poi c’è Cattelan, il conduttore ha scritto un messaggio via social per ricordare i momenti più importanti di questi ultimi 7 anni dello show e ha scritto un post che sembrerebbe un addio.

Cattelan: il suo show chiude i battenti?

“The last dance”, così Alessandro Cattelan ha esordito nel suo post dedicato all’ultima puntata di EPCC, lo show a cui ha dedicato gli ultimi sette anni della sua vita. Il suo messaggio suonerebbe come un addio, e in tanti si sono chiesti se il programma chiuderà i battenti solo per questa stagione o anche per gli anni a venire: “Questo gruppo negli ultimi 7 anni é stato al vostro servizio, per intrattenervi e stupirvi, raggiungendo obiettivi che 7 anni prima ci saremmo vergognati anche solo a immaginare”, ha scritto Cattelan nel suo post, concludendo con un invito ai fan a brindare per l’ultima puntata dello show.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Cattelan (@alecattelan) in data: 23 Giu 2020 alle ore 1:11 PDT







Negli ultimi anni sono state tante le voci riguardanti un calo di ascolti per lo show di Cattelan, mentre sulle capacità del conduttore si sono espressi anche altri colleghi (come il famoso Pippo Baudo).

Per il momento non ci sono conferme sul fatto che il programma sia davvero giunto al termine, e del resto in vista della chiusura estiva in tanti sono in attesa di sapere anche quali saranno i palinsesti riorganizzati per il 2021. Il 9 luglio dovrebbero essere confermate le prime programmazioni certe, anche se certamente a causa dell’emergenza Coronavirus si tratta di una situazione in divenire.