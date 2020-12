Borsa di pelle di coccodrillo con chiusura di diamanti: Chiara Ferragni torna a fare parlare di sé.

Chiara Ferragni è tornata a fare parlare di sé. La nota influencer ha pubblicato su Instagram mentre fa shopping per le vie di Milano. La borsa dal valore esagerato non è passata inosservata ai suoi followers. E neanche l’assenza della mascherina sul volto della ragazza.

È così scoppiata la polemica.

La borsa di Chiara Ferragni

La borsa che Chiara Ferragni aveva con sé nel corso della giornata di shopping in via Montenapoleone a Milano vale oltre 100mila euro. È una Birkin firmata da Hermés. Nel dettaglio, si tratta di una Himalaya Niloticus Crocodile Birkin 30. Un modello molto raro, che prende il nome dal colore candido ispirato proprio a quelli delle montagne, realizzato in pelle di coccodrillo. La chiusura è inoltre ricoperta di diamanti.

Proprio per la sua rarità il valore negli ultimi anni è ulteriormente incrementato. Ad oggi è stimato a ben 130mila euro. L’influencer italiana non è l’unica ad averla. Anche star dal calibro di Jennifer Lopez hanno questo accessorio nella loro cabina armadio.

Un accessorio che, invece, manca a Chiara Ferragni è la mascherina. L’influencer mostra il suo sorriso fuori dai negozi del Quadrilatero della moda a Milano, ma del dispositivo di protezione non c’è alcuna traccia.

Né sul viso della ragazza né nei dintorni. Un aspetto che ha fatto largamente discutere. Nei commenti al post su Instagram, infatti, qualcuno l’ha bacchettata.