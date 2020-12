Una tremenda gaffe è andata in onda a SkyTg24 parlando della campagna vaccinale: il commento satirico di Striscia la Notizia

Gaffe tremenda quella messa in luce da Striscia la Notizia. Si tratta di uno scivolone davvero incredibile, andato in onda a SkyTg24 e rilanciato sulla pagina Twitter del tg satirico di Canale 5. Nel filmato in questione si vede infatti la conduttrice mentre parla della campagna dei vaccini contro il coronavirus messa in atto dal commissario Domenico Arcuri.

Peccato tuttavia, come evidenziato dallo staff del noto programma di Antonio Ricci, che dalla bocca della professionista esca ben altro… In poche parole, la campagna vaccinale è diventata suo malgrado una campagna vagi*ale…

scatenando i più esilaranti commenti da parte di fan e utenti social.

Non è un errore: Stefano Boeri quando ha disegnato il logo ha pensato proprio a quello che ha detto la giornalista 😁🌺#RagliamoSulMondo la campagna vaginale https://t.co/HZdPPfC7At — #PiùIntrattenimento (@PiuIntrattenime) December 15, 2020

Nell’imbarazzo più completo, la giornalista ha poi tentato invano di correggersi. Il danno era però ormai compiuto, come lascia intendere il commento di Striscia: “Una nuova campagna?”.