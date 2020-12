Gf Vip, bufera su Filippo Nardi: “Chi vuol essere fecondata?”

Filippo Nardi è finito nell'occhio del ciclone per alcune frasi dette alle concorrenti del Grande Fratello Vip.

Al Grande Fratello Vip si è scatenata una bufera su Filippo Nardi e anche Dayane Mello e Sonia Lorenzini hanno mostrato al nuovo concorrente la loro disapprovazione.

GF Vip: bufera su Filippo Nardi

Alcuni degli scherzi e delle frasi dette da Filippo Nardi al Grande Fratello Vip non sono piaciuti alle coinquilini del reality show né al pubblico del web, che ha chiesto la squalifica immediata del gieffino.

Nardi ha ipotizzato un nuovo reality dal nome “chi vuole essere fecondata” e ha affermato: “Una di voi, tiriamo a sorte che viene fecondata e rimane incinta e bisogna capire chi è il padre. Dai è un reality, saresti la prima al mondo…”, ha dichiarato, e ancora: “Questa settimana su chi vuol essere fecondata abbiamo Sonia Lorenzini’. Poi partorisci qui in diretta. Doniamo dei geni e fecondiamo tutti noi uomini incluso te Tommaso e anche Malgioglio, fecondiamo una di loro che partorisce qui in diretta e dobbiamo indovinare chi è il padre.”

Sonia Lorenzini e Dayane Mello hanno intimato a Nardi di smettere di dire certe cose, e sul web intanto centinaia di fan hanno chiesto la sua squalifica immediata dal programma. Il programma prenderà provvedimenti contro Filippo Nardi? Non sarebbe la prima volta che un concorrente viene squalificato per frasi infelici o offensive riguardo al genere femminile. Nella scorsa edizione Salvo Veneziano era stato squalificato per delle frasi sessiste pronunciate contro Elisa De Panicis, e come lui anche Luigi Favoloso è stato eliminato per motivi simili.