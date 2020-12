Michele Bravi ha annunciato via social che non prenderà parte al Festival di Sanremo 2021.

Nonostante l’emergenza Coronavirus ancora in corso Amadeus ha confermato che il Festival di Sanremo 2021 si farà, e tanti sarebbero i nomi famosi dei Big in gara. Tra questi avrebbe dovuto esserci anche Michele Bravi, che invece ha smentito la notizia.

Sanremo 2021: Michele Bravi

In tanti erano speranzosi di poter vedere Michele Bravi sul palco del Festival di Sanremo 2021 ma il cantante – lontano dalle scene da ormai oltre 1 anno – ha specificato personalmente via social che non ci sarà: “Aggiungo una nota che non vuole essere polemica ma solo un gesto di onestà per il mio pubblico che con tanta pazienza aspetta questo lavoro da più di un anno.

Mi state chiedendo se ci sarò anche io a Sanremo 2021 e tanti di voi mi scrivono in trepidante attesa. Ci tengo io a dirvelo in prima persona: per questa edizione la risposta è no”, ha dichiarato Bravi, di cui a gennaio uscirà il nuovo disco La geografia del buio. In tanti sono rimasti delusi dalla notizia, e nei giorni scorsi sono circolate numerose supposizioni riguardanti la lista dei cantanti in gara (tra cui quest’anno dovrebbe esserci persino Fedez).

Bravi si è allontanato dalle scene da quando il 22 novembre 2018 ebbe un grave incidente d’auto in cui perse la vita un motociclista 58enne. Il cantante, indagato per omicidio stradale, ha chiesto il patteggiamento a 1 anno e sei mesi di reclusione. Bravi ha raccontato in diretta tv il dramma vissuto dopo l’incidente: “Quando vivi un trauma cambia il tuo corpo e il modo di vedere le cose.

Dopo l’incidente ero semplicemente da un’altra parte, ho perso aderenza con il reale.”