A Sanremo 2021 potrebbero prendere parte 20 noti volti della musica italiana (alcuni dei quali non hanno mai partecipato allo show).

Mentre fervono i preparativi per quella che sarà la 71esima edizione del Festival di Sanremo (per il secondo anno consecutivo condotta da Amadeus) in rete è spuntata la lista dei presunti 20 cantanti in gara alla kermesse.

Sanremo 2021: i cantanti

Per il momento 20 nomi sarebbero in lizza per prendere parte alla 71esima edizione del Festival di Sanremo ma secondo indiscrezioni i cantanti in gara potrebbero essere molti di più. Tra questi vi sarebbero:

Gaia

Fulminacci

Irama

Noemi

Ermal Meta

Bugo

Fedez

Leo Gassmann

Di Martino Colapesce

Casale/Di Michele/Nava

Maneskin

Arisa

Francesca Michielin

Francesco Renga

Ghemon

Aiello

Annalisa

Malike Ayane

Max Gazze

Loredana Bertè

La lista non è ancora stata confermata e del resto ancora non è chiaro se e quando verrà svolto il Festival di Sanremo 2021.

Il direttore artistico Amadeus ha assicurato che questa 71esima edizione della kermesse si farà, ma al momento sembra che potrebbe slittare di alcuni mesi a causa dell’emergenza Coronavirus. Oltre ad alcuni volti che hanno già preso parte alle precedenti edizioni della kermesse nella lista circolata in rete è spuntato anche il nome di Fedez, che per la prima volta potrebbe prendere parte alla show. Nelle scorse settimane era circolata la voce che sua moglie, Chiara Ferragni, avrebbe potuto essere la valletta principale al fianco di Amadeus ma siccome la l’influencer (incinta della seconda figlia) dovrebbe partorire a marzo, questa possibilità è da escludersi.