Elisabetta Gregoraci ha sempre lasciato intendere come nella sua vita privilegiata l’ambito familiare sia pressoché il fulcro di tutto. Reduce da una movimentata quanto chiacchierata avventura televisiva al Grande Fratello Vip 5, oggi l’ex signora Briatore pare avere le idee più chiare e maggior consapevolezza di sé.

Dopo la speciale amicizia sbocciata nella Casa con Pierpaolo Pretelli cosa sarà però successo al suo primo incontro con l’ex facoltoso marito?

Ebbene, dopo la sua uscita volontaria dal GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono effettivamente visti. Ma tra loro ci sarà stato il tanto paventato scontro di fuoco a porte chiuse? Sui social lo hanno ipotizzato in molti, ma è stato di recente il settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, a far luce sulla vicenda. Nell’ultimo numero in edicola del popolare magazine, con intervista e servizio fotografico annesso, vengono dunque riportati nel dettaglio tutti gli ultimi risvolti riguardanti la popolare coppia di Vip.

Visualizza questo post su Instagram

Questa settimana su “Chi” Elisabetta Gregoraci si racconta dopo la sua avventura al “Gfvip”. “Ho accettato di partecipare per farmi conoscere come non avevo mai fatto prima”, spiega, ” anche se sapevo che avrei dovuto difendermi da tutti. Ho imparato a tirare fuori lato del mio carattere che prima non riuscivo a esprimere e ora mi sento una donna nuova”. Anche Francesco Oppini, che ha scelto come Elisabetta , di non proseguire la sua esperienza nella Casa appena terminato il reality ha compiuto un gesto importante: ha regalato alla fidanzata Cristina il fatidico anello. “Appena sarà pronta la nostra casa andremo a convivere e vorrei diventare padre. Mi sento pronto” , rivela Oppini. Anche Lorella Cuccarini racconta in esclusiva a “Chi” la sua nuova esperienza come docente di danza ad “Amici”. ” Maria De Filippi mi ha regalato un sogno” , spiega ” a 55 anni ho lo stesso entusiasmo di quando ne avevo 20″. Un commosso ricordo di Paolo Rossi, il grande campione scomparso nei giorni scorsi, con le parole della moglie e le immagini dell’ultima vacanza felice alle Maldive quando avevano rinnovato la promessa di.matrimonio davanti ai figli in una romantica cerimonia sulla spiaggia. E infine una sorpresa per le Feste di Natale : due grandi chef stellati , Max Mascia del San Domenico di Imola e Andrea Berton, del ritorante Berton di Milano, preparano due menù , semplici da realizzare, per dare un tocco gourmet al pranzo della Vigilia o di Natale. E in più la guida alle gastronomie più famose e agli chef stellati che consegnano a casa le delizie per i pranzi delle Feste. Tutto questo e ancora di più su @chimagazineit in edicola

#chimagazineit #scoop #esclusivo#elisabettagregoraci #gfvip5#francescooppini #lorellacuccarini#paolorossi #sandomenicoimola#maxmascia #andreaberton#ristoranteberton #claisalumi#lanzanibottegabistrot #peck

Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)