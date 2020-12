Rita Dalla Chiesa si è scagliata contro il Governo in merito alle nuove restrizioni introdotte per far fronte all'emergenza Covid.

Rita Dalla Chiesa è stata ospite a La Vita in Diretta dove ha dibattuto delle nuove misure di sicurezza prese dal Governo per far fronte all’emergenza Coronavirus nel periodo delle Feste.

Rita Dalla Chiesa contro il Governo

Con l’introduzione della zona gialla hanno fatto il giro del web le immagini dei centri cittadini riempiti dalla folla.

Mentre a La Vita in Diretta Alberto Matano ha stigmatizzato questo genere di comportamento, Rita Dalla Chiesa ha affermato che ulteriori restrizioni da parte del Governo non sarebbero necessarie e si è appellata alla responsabilità individuale:

“Non riesco ad accettarlo che venga imposto quello che devo o non devo fare”, ha affermato, e ha aggiunto: “Se noi ci atteniamo alle regole riusciremo non solo a salvare noi stessi ma anche a salvare gli altri. Io penso che manca questa consapevolezza”. Nei giorni scorsi sulle immagini degli assembramenti in pieno centro si sono espressi anche Bruno Vespa (che aveva affermato che sarebbero stati necessari gli idranti per disperdere la folla) e Linus, che aveva condannato la vicenda. Il Governo nel frattempo starebbe studiando un nuovo dpcm per introdurre la zona rossa durante i giorni delle festività natalizie, così da scoraggiare il più possibile incontri tra persone e assembramenti. In Italia intanto si attendono le prime dosi del vaccino e il modo per scongiurare una terza ondata dell’emergenza sanitaria. A causa della pandemia in corso anche i palinsesti tv hanno subito profonde modifiche e in tanti sono in attesa di sapere quali saranno le novità introdotte dal nuovo dpcm.