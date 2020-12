Barbara D'Urso è stata smentita dall'Università di Pavia per una frase da lei detta in diretta tv.

Barbara D’Urso ha commesso una clamorosa gaffe in diretta tv, affermando che una medium ospitata nel suo salotto tv fosse “certificata” dall’Università di Pavia. L’ateneo ha smentito la notizia via social.

Barbara D’Urso: la gaffe in diretta

Barbara D’Urso ha ospitato in uno dei suoi salotti tv una medium, a suo dire “certificata dall’Università di Pavia”, per discutere del miracolo di San Gennaro. Gli utenti si sono chiesi cosa intendesse la conduttrice per “medium certificata”, e via social hanno interrogato lo stesso ateneo, che ha presto replicato con un velato sarcasmo: “Ovviamente (ma c’è bisogno di dirlo?) l’Università di Pavia non certifica medium”, si legge sui canali social dell’Università di Pavia.

La conduttrice tornerà a chiarire la dichiarazione fatta in diretta tv? La medium in questione sarebbe stata invitata per discutere del miracolo di San Gennaro, la cui liquefazione del sangue quest’anno non sarebbe avvenuta. Nei giorni scorsi la conduttrice è stata protagonista di un’altra gaffe, fatta notare dal tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia. In diretta tv Barbara D’Urso avrebbe detto di non mangiare carne mentre a seguire, nelle sue Instagram stories, si sarebbe ripresa mentre era intenta a preparare dei succulenti involtini. Sui social intanto si è accesa una bufera per una vecchia intervista in cui avrebbe confessato di non escludere, in futuro, di lanciarsi in politica.