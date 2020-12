Alba Parietti ha rivelato di aver vissuto una vera e propria cotta per José Mourinho.

Alba Parietti ha confessato a sorpresa che l’allenatore portoghese José Mourinho – con cui in passato si sarebbe scambiata qualche messaggio – sarebbe per lei l’uomo ideale.

Alba Parietti e Mourinho: la confessione

Alba Parietti ha dedicato un intero libro alle sue conquiste amorose e ai suoi passati flirt.

La showgirl ha dichiarato di voler per sempre prendere le distanze dagli uomini narcisisti – cosa che avrebbe imparato proprio grazie alle sue numeroso liaison – mentre per quanto riguarda il suo “uomo ideale” ha riferito che sarebbe molto simile a José Mourinho, l’allenatore con cui in passato si sarebbe scambiata addirittura qualche messaggio (anche se, a suo dire, tra loro non sarebbe mai nato nulla). “Sarebbe stato il mio sogno. Non ci siamo mai visti, ma c’è stata una conoscenza attraverso i social molto divertente e lui è stato un gran signore”, ha dichiarato, e ha aggiunto: “È autoriferito, ha la follia negli occhi, è disinteressato a tutto ciò che lo riguarda ed è pure sexy. Il mio uomo ideale”.

Sempre riguardo alle sue storie passate, la showgirl ha dichiarato che Cristiano De André sarebbe per lei come “un fratello minore”, mentre su Stefano Bonaga ha aggiunto che sarebbe come: “Un parente stretto”. Oggi Alba Parietti è single, e quest’anno ha trascorso diverso tempo ad attendere suo figlio Francesco Oppini – nato dall’amore per Franco Oppini – fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, a cui ha partecipato per la prima volta. Madre e figlio sono più uniti che mai, e spesso i due si sono scambiati messaggi d’affetto e reciproco sostegno.