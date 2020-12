Alessandra Canale ha confessato che starebbe valutando di prendere parte a un famoso reality show.

Alessandra Canale: la partecipazione a un reality show

La presentatrice Alessandra Canale ha confessato che starebbe valutando le proposte per una sua eventuale partecipazione a un reality show.

Nel 2021 ripartiranno sia Pechino Express che L’Isola dei Famosi, e l’ex signorina buonasera avrebbe valutato insieme al figlio Amedeo l’idea di prendere parte ad almeno uno dei due reality show:

“Reality show? Le proposte sono arrivate ed è mio figlio Amedeo, che ha 25 anni, che mi consiglia a riguardo. Pechino Express è un format che ha ritenuto poco adatto a me. Invece per l’Isola potrebbe essere il momento giusto. Finora non me la sono sentita, temendo di essere troppo timida ed emotiva, ma ora sto facendo le mie valutazioni”, ha dichiarato.

A causa dell’emergenza sanitaria in corso la messa in onda dell’Isola dei Famosi è slittata a data da destinarsi, e sembra che proprio a causa del Coronavirus il programma potrebbe svolgersi alle Canarie e non più in Honduras. Al timone del programma dovrebbe esserci Ilary Blasi, mentre Alessia Marcuzzi ha pubblicamente dichiarato che quella del 2019 è stata per lei l’ultima edizione come conduttrice del programma. Anche per quanto riguarda Pechino Express al momento non vi sarebbero conferme per quanto riguarda la data d’inizio, ma in tanti sperano di poter rivedere lo show nel corso del 2021. A quale sceglierà di prendere parte Alessandra Canale?