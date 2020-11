Ilary Blasi prenderà le redini dell'Isola dei Famosi e sembra che al suo fianco vi sarà l'attore Can Yaman.

Da mesi circolano indiscrezioni circa la conduzione di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi. Stando agli ultimi rumor anche Can Yaman potrebbe essere nel cast del programma.

Ilary e Can Yaman: i dettagli

Ancora non è chiaro quando e se prenderà inizio L’Isola dei Famosi, che a causa dell’emergenza Coronavirus potrebbe essere rinviato ai primi mesi primaverili e potrebbe svolgersi alle Canarie e non più in Honduras.

Dopo l’addio di Alessia Marcuzzi al programma sembra che sarà Ilary Blasi a tenere le redini della conduzione e, secondo i rumor circolati nelle ultime ore, al fianco della conduttrice vi sarà l’attore turco Can Yaman. Al momento la voce resta soltanto un’indiscrezione, ma in tanti sperano di vedere presto questa coppia di vip in tv.

Stando alle prime indiscrezioni tra i papabili concorrenti di questa nuova edizione del reality show vi sarebbero anche Sossio Aruta(ex volti di Uomini e Donne, Temptation Island e Grande Fratello Vip), Nicole Rossi di Pechino Express, Luca Dorigo, Lucas Peracchi (fidanzato di Mercedesz Henger), Lorenzo Riccardi, Andrea Cerioli e Giovanna Abate.

Al momento nessuno di questi nomi è confermato, e del resto anche i preparativi per l’inizio del programma sarebbero in alto mare a causa dell’emergenza in corso. Mentre il Grande Fratello Vip si è svolto per ben 2 volte nel corso del 2020, per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi bisognerà attendere e capire come evolverà l’emergenza Coronavirus.