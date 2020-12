Anche per Natale 2020 Fantaghirò ritorna in televisione: date e orari di messa in onda dell'iconica miniserie di Canale 5

Non ci sarebbe Natale senza Fantaghirò. Così anche quest’anno Mediaset ha deciso di riproporre sui suoi canali televisivi la storica fiaba della principessa guerriera interpretata dall’iconica Alessandra Martines.

Nel 2019 avevamo rivisto le rocambolesche vicende delle mitica saga alle 8 della mattino. Questa volta, invece, i vertici del Biscione hanno pensato a un orario ancor più difficile per la messa in onda della serie tv anni novanta. Per la miniserie in cinque capitoli si era anche parlato di possibili retroscena nella sesta parte, pur mai realizzata. Si era difatti considerata l’idea di produrla, ma la cosa non deve poi essere evidentemente andata per il verso giusto. Ecco dunque le date e gli orari per Natale 2020:

Ispirata alla fiaba Fanta-Ghirò, persona bella di Italo Calvino, la storia è la rielaborazione di una novella montalese che fa parte delle Sessanta novelle popolari montalesi, edite nel 1880. Molto diffusa nelle tradizioni popolari di diverse regioni italiane, in ciascuna di esse la vicenda assume connotazioni specifiche.

Nell’Italia del Nord la trama viene messa in relazione all’ambiguità della figura femminile nella tradizione occidentale, soprattutto nel contrasto fra il del ruolo della donna nella cultura greco-orientale e quella cattolica occidentale. In area romagnola e siciliana si ricollega invece soprattutto alle dispute sull’iconoclastia e sulla religione. Nel Sud della penisola, infine, il simbolismo si colora di connotazione politiche. Durante la prima messa in onda su Canale 5 nel lontano dicembre del 1991, Fantaghirò è stato il programma più visto, con oltre sei milioni e mezzo di spettatori.