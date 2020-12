Al GF Vip Giulia Salemi ha conquistato i fan sfoggiando un provocante abito a tema natalizio.

Nella diretta del 21 dicembre al Grande Fratello Vip (l’ultima prima della Vigilia di Natale) Giulia Salemi ha attirato l’attenzione su di sé con un abito provocante e in perfetto stile natalizio.

Giulia Salemi: il look natalizio

Un minidress in tulle rosso carminio (con fiocco in vita) e scarpe dorate: Giulia Salemi ha conquistato tutti col suo look “a tema natalizio” sfoggiato il 21 dicembre al Grande Fratello Vip.

L’abito è firmato Teen Idol e il suo costo è di 299 euro, le scarpe invece (con un vertiginoso tacco a spillo) sono firmate Casadei e il loro costo è di 575 euro.

Look Giulia (pacco regalo)

Abito Teen Idol €299

Scarpe Casadei €575

#GfVip pic.twitter.com/Eq9wQShZXc — ManuelDiGioia (@DiGioiaManuel) December 21, 2020

Sui social molti hanno apprezzato il look di Giulia, che sicuramente era adatto al tema della serata e metteva in risalto le sue lunghe gambe. Al televoto del 21 dicembre il concorrente ad aver ottenuto un minor numero di voti è stato Giacomo Urtis, entrato come guest star di questa quinta edizione del programma. Giulia Salemi (che nel frattempo si è piazzata sul podio dopo Tommaso Zorzi e Dayane Mello) sembra aver stretto un forte legame con Pierpaolo Pretelli, e tra i fan del programma c’è già chi è pronto a scommettere che tra i due potrebbe nascere qualcosa. Sarà davvero così? Per il momento i due si sono abbandonati a tenere confidenze nel cuore della notte.