Nicolò Zaniolo avrebbe lasciato la storica fidanzata e avrebbe dato inizio ad una liaison con la bella Madalina Ghenea.

Nicolò Zaniolo sta con Madalina Ghenea? Secondo i rumor in circolazione il calciatore giallorosso avrebbe chiuso la sua relazione con Sara Scaperrotta e avrebbe iniziato a frequentare la modella rumena di 12 anni più grande di lui.

Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea: gli indizi

Nelle ultime ore un bollente gossip ha investito Nicolò Zaniolo: secondo i rumor in circolazione infatti il giovane calciatore avrebbe smesso di seguire sui social la fidanzata storica Sara Scaperrotta, e avrebbe dato inizio a una liaison con la modella Madalina Ghenea. Benché i due abbiano ben 12 anni di differenza, il flirt romantico non avrebbe ostacoli e il giovane calciatore sarebbe innamorato cotto della modella (a cui avrebbe inviato un mazzo di rose rosse che la stessa Madalina avrebbe mostrato via social).

La modella, già mamma di una bambina nata da una precedente relazione, per il momento non ha confermato né smentito le notizie in circolazione, e in tanti sono curiosi di sapere se davvero lei e Zaniolo stiano insieme. Stando ai meglio informati, Nicolò e Madalina avrebbero mostrato anche lo stesso disegno via social, segno che tra i due ci sarebbe davvero qualcosa in atto. La coppia confermerà la notizia?

Zaniolo è stato legato per anni a Sara Scaperrotta, con cui fino a qualche settimana fa tutto sembrava procedere liscio come l’olio.

Sarà stata proprio la modella rumena a mettere lo zampino tra la coppia? Al momento sui social tutto tace e per sapere la verità non resta che attendere.