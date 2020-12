Gf Vip, continuano le tensioni tra Dayane Mello e Tommaso Zorzi per le nomination settimanali.

Come spesso accade nella casa del Grande Fratello Vip la nomination sono motivo di scontro e discussioni. Questa volta protagonisti sono Dayane Mello e Tommaso Zorzi. Nel corso dell’ultima puntata, infatti, la modella brasiliana, è stata nominata ancora una volta proprio dall’influncer.

Lei sembra non aver gradito la motivazione che Tommy ha dato ad Alfonso Signorini e al pubblico. Che i rapporti tra i due inquilini della casa non siano del tutto idilliaci, è ben chiaro e noto a tutti. Secondo Dayane non si dovrebbe avere paura di dire che il voto è frutto di antipatia o simpatia e che ognuno dovrebbe prendersi la responsabilità, senza nascondersi dietro giustificazioni piuttosto superficiali. Ovviamente anche Dayane continua a nominare Tommaso.

Lo sfogo di Dayane Mello

Sembrano essere lontani i tempi in cui Dayane e Tommaso erano amici e rappresentavano l’anima delle feste della casa del Grande Fratello Vip. Con i loro balletti e bagni in piscina facevano divertire tantissimi spettatori da casa. Non solo con Tommaso ma anche con Rosalinda, infatti, sembrano esserci alcuni problemi. Dayane ha rimproverato alla siciliana di averla coinvolta nei pettegolezzi su Mario Ermito, per poi far ricadere la colpa su di lei.

Pare, infatti, che proprio Rosalinda si sentisse nel corso dei mesi estivi con l’attore e nuovo inquilino della casa. La bellissima modella rinfaccia all’amica la sua incapacità di assumersi le sue responsabilità, soprattutto in una situazione in cui lei non c’entra nulla. Che anche l’amicizia con Rosalinda sia ormai giunta alle ultime battute ?