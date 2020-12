Dayane Mello e Giulia Salemi hanno avuto un'accesa lite al Grande Fratello Vip: tra le due sono volati stracci.

Dopo la diretta del 28 dicembre al Grande Fratello Vip Rosalinda Cannavò ha definitivamente chiuso i suoi rapporti con Dayane Mello, che nella giornata successiva ha finito per litigare con Giulia Salemi.

Dayane contro Giulia: la lite

Le cose non si mettono affatto bene per Dayane Mello al Grande Fratello Vip: dopo aver litigato con Rosalinda in diretta tv, la modella brasiliana se n’è dette di tutti i colori anche con Giulia Salemi (giudicata da lei poco sincera rispetto alla storia con Pierpaolo).

Giulia ha prontamente risposto facendole presente quanto Rosalinda Cannavò stesse soffrendo per il suo comportamento, ma Dayane non gliele ha certo mandate a dire:

“Dei tuoi scherzetti, dei tuoi sorrisi, mi sono rotta. Ti mascheri dietro i tuoi sorrisi, fai finta di essere felice. Ammetto che hai portato un sacco di felicità a tutti, quando eravamo alla frutta. Però con la Giulia che sei adesso non ho niente da fare.

Sei troppo bambina”, ha dichiarato la modella, affermando che la Salemi avrebbe “vinto” la sua migliore amica e anche Pierpaolo a differenza sua. “Che razza di persona egoista sei? Ti brucia se sono felice? Meno male che ho conosciuto uno come Pierpaolo. Io non posso vivere costantemente giudicata da te. (…) Tre volte mi hai ferito, volontariamente. Non ultimo, quando ieri mi hai detto “Non siamo amiche”, ha replicato Giulia Salemi, che al Grande Fratello Vip è diventata sempre più vicina all’ex velino.

Le due troveranno il modo di chiarirsi? Per il momento sembra che Dayane sia rimasta “sola” per via del suo comportamento con Rosalinda all’interno della Casa.

“La tua amica l’hai abbandonata tu e non c’è nessun amore. Io vivrò sempre meglio di te perché non provo cattiveria e invidia. Ti brucia perché ci hai provato con tre persone e non ci sei riuscita?”, le ha chiesto Giulia Salemi prima che lei si allontanasse sbattendo la porta.