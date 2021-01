Andrea Lasala conosciuto da tutti come Nonno Andrea è morto all’età di 87 anni. Era uno dei protagonisti di Casa Surace.

Abbiamo imparato a gioire insieme a lui grazie alla web serie Casa Surace. “Nonno Andrea” all’anagrafe Andrea Lasala si è spento all’età di 87 anni. “Come un vero nonno ha aspettato l’ultimo brindisi da fare insieme, prima di andare via”, ha scritto lo staff di Casa Surace nel post di saluto su Facebook.

Un post quello di Casa Surace intriso di malinconia, eppure pieno di gratitudine verso quello che è stato uno dei suoi più caratteristici protagonisti.

Nata ormai nel 2015, Casa Surace nasce dalla creatività di un team di videomaker di Napoli e Sala Consilina. I video di Casa Surace riscuotono un grandissimo di successo con migliaia di visualizzazioni.

“E come un vero nonno ha aspettato l’ultimo brindisi da fare insieme, prima di andare via. Nonno Andrea, stasera brinderemo per te con il tuo vino.E non diremo neanche che è aceto”.

Moltissimi i post di cordoglio dei fan che hanno voluto ricordare Nonno Andrea con affetto: “Era un nonno per tanti di noi, anche se non all’anagrafe. E infatti ci sono rimasta malissimo e mi pesa sul cuore proprio come aver perso un nonno. Fai buon viaggio, nonno Andrea”, ha scritto un utente. “È stato bello averlo avuto in casa nostra con i vostri filmati. I sui video insieme a tutti voi resteranno per sempre nei ricordi di tutti noi che vi seguiamo con grande passione”, ha scritto un altro utente.