Tra Pretelli e la Salemi è scoppiata la passione. Notte di baci, coccole e intimità, anche se non si sa fino a dove si siano spinti.

L’attrazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è sempre più forte. I Prelemi, come sono stati definiti dai fan, si sono lasciati andare a tenere effusioni e a baci appassionati durante la notte. Non è chiaro fino a dove si siano spinti, ma sicuramente la loro passione è alle stelle.

Passione tra Salemi e Pretelli

Potrebbero davvero essere andati oltre, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La coppia, nel cucurio, si è lasciata trasportare dal momento di grande intimità, regalando ai telespettatori qualche immagine più piccante del previsto.

Gli atteggiamenti della coppia sotto le coperte sono sembrati inequivocabili, ma ovviamente non è possibile sapere cosa è successo realmente. Il Grande Fratello ha dovuto interrompere le riprese, spostando subito l’attenzione sul sonno profondo degli altri concorrenti. La clip che mostra gli strani movimenti sotto le lenzuola ha fatto il giro del web e i fan l’hanno interpretata in modo per niente innocente. Ormai il feeling tra i due è evidente a tutti.

Alfonso Signorini, durante la puntata di Capodanno, li ha punzecchiati e messi alla prova, ma tra loro ci sono già stati numerosi baci.

Ci sono stati degli scambi di battute tra Pretelli e la Gregoraci, in cui lui ha sottolineato di non poter essere rottamato da lei in quanto non è mai stato “usato“, ma la relazione con la Salemi, invece, sta andando davvero a gonfie vele. Pretelli ha ignorato anche la sgridata della madre ed è riuscito a far perdere i freni anche alla bella influencer, che voleva portare avanti il suo percorso da sola. Questo perché nell’edizione precedente ha avuto una storia d’amore con Francesco Monte e questa per lei poteva essere l’occasione di mostrare chi è realmente, anche da sola. Dopo qualche giorno di guerra tra cuore e testa, Giulia sembra aver scelto la sua strada, che l’ha portata dritta tra le braccia di Pierpaolo.