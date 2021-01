Belen Rodriguez ha postato sui social una foto precedentemente condivisa da una famosa influencer russa.

Belen Rodriguez: i tacchi a spillo

Belen Rodriguez ha commesso una clamorosa gaffe sui social: nella didascalia a uno scatto raffigurante delle gambe sensuali in tacchi a spillo ha scritto “Sulle mie scarpe”, lasciando intendere che quelle nella foto fossero proprio le sue. Non è passato molto tempo da quando però i fan hanno notato che la foto fosse già stata postata ad aprile 2020 dall’influencer russa Maya Zaboshta. A farglielo notare per prima è stata la cestista Valentina Vignali, che tra i commenti al post ha taggato l’influencer che per prima ha pubblicato la foto.

A lei si sono uniti numerosi utenti indignati per il fatto che Belen avesse “rubato” la foto. La showgirl replicherà alla polemica?

Per il momento sembra che la showgirl argentina abbia deciso di non replicare né abbia rimosso il post incriminato, e sulla vicenda si attendono ulteriori dettagli. Di ritorno dalle vacanze in Trentino (dove ha trascorso il Capodanno) Belen si sta godendo l’amore del nuovo fidanzato, Antonino Spinalbese, con cui la storia d’amore sembra essere sempre più importante. Presto ci saranno novità per i due?