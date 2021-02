GF Vip, outfit androgino con smoking e chignon per Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha scelto di stupire i fan esibendo, durante l’ultima puntata del GF Vip, un elegantissimo outfit androgino con smoking e chignon.

Elisabetta Gregoraci ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip da circa due mesi: ciononostante, resta una delle protagoniste assolute e indiscusse della quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Molti sono gli aspetti che continuano ad accendere i riflettori sulla showgirl calabrese tra i quali, sicuramente, figurano anche le sue scelte in campo di abbigliamento.

GF Vip, outfit androgino per Elisabetta Gregoraci

Nel corso della 37esima puntata del GF Vip, Elisabetta Gregoraci era presente in studio e, anche se sono ancora vivi nell’immaginario dei telespettatori gli scontri avuti con Dayane Mello all’interno della casa più chiacchierata d’Italia, ha espresso il proprio sostegno alla modella, in lutto per la prematura scomparsa del fratello Lucas.

In questa circostanza, uno degli elementi che ha colpito di più è stata la mise scelta dalla Gregoraci che, per l’occasione, ha deciso di abbandonare i consueti look fatti di scollature e minigonne, indossando un completo mannish total black.

Per la 37esima puntata del GF Vip, infatti, la showgirl calabrese ha esibito uno smoking con giacca sartoriale drappeggiata su un lato e pantaloni aderenti a sigaretta della collezione PLEASEDONTBUY by Twinset. Ai piedi, invece, portava delle décolleté in vernice nera e tacco a spillo firmate René Caovilla. Il tutto abbinato a uno chignon estremamente ordinato e classico.

Le scelte di moda esibite da Elisabetta Gregoraci, quindi, si sono compiute all’insegna di un’eleganza androgina che collima notevolmente con le trasparenze sensuali, i minidress audaci e le scollature provocanti sempre adottati.

Dopo l’ultima puntata del GF Vip, quindi, sono molti i fan della showgirl che si chiedono se la donna abbia deciso di rivoluzionare il proprio aspetto, continuando a stupirli con nuovi raffinatissimi outfit.