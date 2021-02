Stefania Orlando e Tommaso Zorzi hanno fatto uno scherzo agli altri concorrenti del GF Vip.

Dopo l’ennesimo prolungamento del Grande Fratello Vip (che sarebbe dovuto terminare l’8 febbraio) Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno ventilato l’ipotesi di lasciare insieme il reality show proprio durante la diretta in cui era prevista la finale.

I due hanno cambiato idea, ma hanno deciso di fare uno scherzo agli altri concorrenti.

GF Vip: lo scherzo di Stefania e Tommaso

Dopo un’attenta riflessione Stefania Orlando e Tommaso Zorzi hanno deciso di abbandonare il GF Vip “quando il pubblico lo vorrà”, e pertanto i due concorrenti resteranno all’interno del reality show fino a quando sarà il pubblico a permetterglielo. Nel frattempo però la voce del loro presunto addio al programma si è sparsa rapidamente anche tra gli altri concorrenti, a cui Stefania e Tommaso hanno deciso di continuare a far credere che lasceranno lo show l’8 febbraio.

I due hanno svelato lo scherzo solo a Dayane Mello, che sembrava piuttosto provata alla notizia del loro addio allo show. Del resto la modella nei giorni scorsi ha vissuto un terribile dramma – la scomparsa del fratello Lucas, morto a 27 anni in un incidente stradale – e i due concorrenti non se la sono sentita di darle altri motivi per essere triste. Dayane ha scelto di restare nella casa del reality show anche dopo la notizia della morte di Lucas, e ha ricevuto l’abbraccio e il sostegno di tutti gli altri concorrenti.

Durante la diretta del 5 febbraio al reality show sono intervenuti anche gli ex concorrenti per manifestare a Dayane il loro dispiacere per il suo drammatico lutto.