“L’aria che tira”, Myrta Merlino e il fuoriprogramma in diretta

Myrta Merlino, fuoriprogramma in diretta per la conduttrice di La7

Nella mattinata di giovedì 11 febbraio, come di consuetudine, Myrta Melino era impegnata nella diretta de L’aria che tira. Per l’occasione, era presente un ospite in studio mentre, tramite videochiamata, la conduttrice era in collegamento con l’infettivologa Antonella Viola e con l’inviata Ludovica Ciriello.

In questo contesto, Myrta Merlino stava per porre una domanda alla professionista Viola quando, guardando lo schermo, ha notato accanto all’inviata un particolare del tutto imprevisto.

Ludovica Ciriello, infatti, si trovava in compagnia dei cani della conduttrice, portati fuori per una passeggiata dal figlio della donna, Pietro.

La reazione della Merlino è stata decisamente spontanea e ha lasciato trapelare tutto lo stupore provato attraverso le dichiarazioni pronunciate: «A proposito, Viola… anche lei è finita nel cal… Ma chi è? I miei cani? No, non ci credo. Ludovica ha trovato mio figlio con i miei cani. Scusi Viola, ma lei ha figli come me… mi mettono sullo schermo mio figlio con i miei cani: capisce che è un momento di panico».

Subito dopo, l’inviata chiede al giovane Pietro di rivolgere qualche parola alla conduttrice di La7. Il ragazzo, allora, saluta la madre e tutti gli ospiti presenti in studio per poi allontanarsi dalle telecamere in compagnia dei fedeli compagni a quattro zampe.