Voci di corridoio insinuano che un concorrente del Grande Fratello Vip nasconda dei bigliettini nelle scarpe

Sul Grande Fratello Vip se ne dicono di tutti i colori, come ogni anno. Questa quinta edizione – la più lunga di sempre – è giunta quasi al termine, tra gossip, insinuazioni, litigi, flirt, amicizie e risse. Oggi è il turno di Amedeo Venza, ex protagonista di Uomini e Donne, che ha parlato su Instagram di bigliettini che sarebbero nascosti nella suola delle scarpe di un concorrente, che secondo lui sarebbe Andrea Zelletta.

GF Vip, le rivelazioni su Andrea Zelletta

In realtà da quando è iniziato il Gf Vip si è parlato spesso del fatto che il televoto possa essere truccato, oppure di strategie e cospirazioni da parte della regia del reality show su alcuni concorrenti… su Andrea Zelletta alcune settimane fa, dopo che il ragazzo era uscito dalla casa più spiata d’Italia per accertamenti, era rientrato in gioco con informazioni che avrebbe sentito per caso durante i vari trasferimenti tra gli hotel ma che non avrebbe dovuto ricevere, data la condizione di isolamento dalla vita fuori Cinecittà.

Ora Venza sostiene che Andrea Zelletta avrebbe ricevuto dei bigliettini nelle scarpe con alcuni consigli su come comportarsi nel Gf Vip.

Nessuna replica dal GF Vip

Al momento Andrea Zelletta è al televoto con Tommaso Zorzi e Rosalinda Cannavò e si contende con loro il posto di terzo finalista del programma. Venza ha dichiarato: “Voci di corridoio ci fanno sapere che nella casa sarebbero arrivati dei bigliettini nascosti nelle suola delle scarpe”.

Ovviamente si tratta solo di indiscrezioni e nessuna di queste voci è stata commentata ufficialmente dal programma televisivo.