Can Yaman e Diletta Leotta non si nascondono più e mostrano il loro amore sui social network.

Can Yaman e Diletta Leotta sono ormai la coppia più chiacchierata del web. I due non si nascondono più e mostrano il loro amore sui social network, anche nel giorno di San Valentino. La regina di DAZN, infatti, sabato 13 gennaio era impegnata sul campo dello Stadio Alberto Picco per Spezia-Milan, ma l’attore turco ha voluto dimostrarle il suo affetto a poche ore dalla festa degli innamorati.

Lei, poco dopo, non è stata da meno.

I post di Can Yaman e Diletta Leotta

Alla vigilia di San Valentino Can Yaman ha fotografato il televisore sintonizzato su DAZN con Diletta Leotta in primo piano, mettendole davanti una rosa rossa. Lo scatto è stato condiviso sulle storie di Instagram e prontamente condiviso dalla conduttrice, la quale poche ore dopo ha compiuto un altro romantico gesto social.

Sul profilo Instagram di Diletta Leotta nel giorno degli innamorati è apparsa una fotografia di un bacio al tramonto con Can Yaman.

Nessun messaggio a corredo, ma dall’immagine traspare tanta felicità. I due ormai sembrano ormai essere una coppia fissa e non intendono più nascondersi.