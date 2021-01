Can Yaman e Diletta Leotta hanno trascorso insieme una romantica sera a Roma.

Can Yaman e Diletta Leotta ormai non si nascondono più. La coppia, nonostante non abbia ancora ufficializzato un fidanzamento, appare molto affiatata. È stata infatti paparazzata dal magazine Chi durante una cena romantica a Roma. L’incontro si è concluso con una fuga in camera d’albergo.

Non sembrano dunque esserci più dubbi in merito ai rumors che da tempo circolano sull’attore turco e la conduttrice sportiva.

Il flirt tra Can Yaman e Diletta Leotta

“Sono a Roma, stesso hotel della scorsa volta, stesso copione: cena a mezzanotte e fuga romantica in camera“. Lo si legge proprio sulle pagine del settimanale Chi, che ha beccato la coppia più discussa di queste settimane nella Capitale. Can Yaman si trova infatti in Italia per lavoro, in quanto sta girando uno spot con Claudia Gerini.

In questo viaggio non ha esitato a trovare il tempo per incontrare la bella conduttrice, come era accaduto in precedenza.

Il flirt infatti ormai va avanti da settimane. Tantissimi gli indizi sui social: le stesse canzoni condivise, oltre a frasi romantiche con dediche che lasciano poco all’immaginazione. La storia tra Can Yaman e Diletta Leotta dunque sembra essere soltanto agli inizi. L’attore turco, d’altra parte, trascorrerà quest’estate molto tempo in Italia per girare la serie televisiva Sandokan.